Pezzi di vetro nella bevanda bio Carrefour prodotta a Cafasse, il Ministero richiama il prodotto

TORINO – Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, della bevanda di mela e carota, a marchio Carrefour Bio, commercializzato da GS SPA e prodotto da ARC EN CIEL Società agricola Coop nello stabilimento di via Roma a Cafasse (TO).

Il prodotto è venduto in confezione da 500 ml e ha scadenza 03-10-2027. Lotto interessato: vedi termine minimo di conservazione stampato sulla parte superiore del tappo.

Richiamo precauzione dopo la segnalazione della presenza di un frammento di vetro.

Si raccomanda ai clienti che avessero acquistato il lotto interessato a non consumare il prodotto e a riportarlo nel punto vendita di acquisto. I clienti possono, inoltre, contattare il numero verde 800 650 650.

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