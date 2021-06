Scuola, al via gli esami di Maturità: sui banchi del Piemonte 33mila studenti. Chiorino: “In bocca al lupo a tutti i ragazzi”

Da stamane alle 8.30 in tutto partono gli esami di Maturità in tutta Italia. Sui banchi di scuola saranno richiamati oltre 540mila studenti, in Piemonte circa 33mila. 13.349 le commissioni e 26.547 le classi coinvolte per l’ultima prova delle scuole superiori.

Gli esami dureranno circa 20 giorni, al netto delle sessioni straordinarie per eventuali malattie. La prova ricalca quella dello scorso anno,ma tornano ammissioni e bocciature.

Colloquio di 60 minuti a partire dalla discussione dell’elaborato sviluppato dai ragazzi.

Per gli studenti del Piemonte arriva un imbocca al lupo dall’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino: