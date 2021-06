A luglio arriveranno meno dosi di vaccino in Piemonte: piano vaccinale da rivedere

Probabilmente sarà molto diverso da come ci si aspettava il mese di luglio sul fronte delle vaccinazioni in Piemonte. pare infatti che il prossimo mese le dosi di vaccino destinate al Piemonte saranno sotto il milione, circa 700.000 mila, mentre Figliuolo aveva promesso che in Piemonte non si sarebbe mai scesi sotto il milione di dosi. Questo è quanto è stato comunicato ieri, 21 giugno dall’Unità di crisi per luglio in Piemonte, mese nel quale ci sarebbe dovuta essere l’accelerata decisiva nella campagna di inoculazione dei sieri anticovid.

Al Piemonte arriverà il 38.41% in meno di dosi rispetto a quelle previste, così ha dichiarato Antonio Rinaudo, commissario per l’area giuridica nell’emergenza Covid in Piemonte.