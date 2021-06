Le Sorelle Marinetti a Nichelino con “Topolini, mici e pinguini innamorati”

“Topolini, mici e pinguini innamorati” è lo spettacolo che racconta in modo leggero, ma ricco di aneddoti e informazioni, il repertorio della canzonetta sincopata degli anni Trenta e Quaranta con un’attenzione particolare al “filone animalista”, cioè a tutti quei brani, firmati dalle migliori penne della musica del tempo, che avevano per protagonisti gli animali. Una simpatica lezione di storia del costume arricchita da una selezione di divertenti canzoni interpretate dalle Sorelle Marinetti: Turbina, Scintilla ed Elica (al secolo Nicola Olivieri, Marco Lugli e Matteo Minerva) che si ispirano al Trio Lescano e che negli ultimi 10 anni hanno fatto dello swing una missione di vita.

Il pinguino innamorato, Il gatto in cantina, La canzone delle mosche, Maramao perché sei morto, La sardina innamorata: tutte canzoni che hanno allestito un fantastico zoo al servizio dello swing e della necessaria evasione dal contingente (un regime in agonia, le ristrettezze economiche dovute alle sanzioni, le leggi liberticide, l’avvicinarsi di una guerra). Fatta salva la tradizione millenaria della favola con interpreti zoomorfi (Esopo, Fedro e i loro epigoni più moderni), una ragione è senz’altro da rintracciare nelle programmazioni cinematografiche di quegli anni, che dalla metà degli anni Trenta hanno cominciato ad ospitare i primi cartoni animati di Walt Disney, le Silly Symphonies, il cui titolo nel nostro paese è stato italianizzato in Sinfonie Allegre. I programmi leggeri dell’EIAR e tutta la pletora di artisti che vi gravitavano intorno hanno intuito immediatamente il grande successo di questi cortometraggi animati e si sono impegnati fin da subito a creare canzoncine in sintonia con quel mondo fantastico.

Nate da un’idea dell’autore Giorgio Bozzo, le Sorelle Marinetti sono tre attori/cantanti (Nicola Olivieri, Marco Lugli e Andrea Allione) al servizio di un progetto di recupero del repertorio della canzonetta swingata che ha visto nel Trio Lescano il più fulgido interprete di “canto armonizzato” del nostro paese. Affidate al maestro Christian Schmitz, responsabile per arrangiamenti, trascrizioni e direzione artistica, le Sorelle hanno dimostrato di trovarsi a loro agio con il repertorio del Trio Lescano e di altri celebri cantanti del tempo, oltre che con il difficile stile di canto che caratterizzò gli anni Trenta, il “canto armonizzato”. Tra i loro spettacoli di maggior successo: “Non ce ne importa niente”, “Risate sotto le bombe” e “La Famiglia Canterina”.

We Are Open è organizzato da Reverse Agency, in collaborazione con Piemonte dal Vivo, Torino Comedy Lounge, Teatro Superga e promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’appuntamento è all’Open Factory, via del Castello 15, di Nichelino giovedì 1 luglio, ore 21,30