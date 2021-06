Meteo, violenta grandinata in Valsesia. Arpa: “Resta allerta gialla” – FOTO

Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio sulla Valsesia, nel Vercellese. Tra i principali centri ad essere colpiti dal maltempo c’è Borgosesia, dove diversi cittadini hanno segnalato una vera e propria tempesta di ghiaccio caduta nel giro di pochi minuti.

Sui balconi e marciapiedi si è accumulato uno spesso strato di grandine.

“Non si segnalano grossi danni alle cose – commenta su Facebook il sindaco Paolo Tiramani – ma ci sono stati parecchi alberi divelti, e qualche tombino intasato dalla stessa grandine. Siamo al lavoro per ripristinare tutto”. Grandine segnalata anche a Crevacuore e Serravalle Sesia; sfiorato Grignasco, comune novarese a pochi chilometri da Borgosesia.

Oggi resta l’allerta gialla per i temporali in tutto il Piemonte centro-settentrionale, per l’infiltrazione di aria fredda in quota associata ai flussi umidi ai bassi strati – spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Ancora alto il rischio di forti temporali, da domani invece il tempo dovrebbe tornare più stabile su tutta la regione.

Foto di Paola Bastaroli e Alessandra Paier (Centro Meteo Piemonte CMP