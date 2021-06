40.829 le persone vaccinate contro il Covid oggi in Piemonte

Sono 40.829 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18:30). A 21.414 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 7041 i 16-29enni, 4.922 i trentenni, 4626 i quarantenni, 5654 i cinquantenni, 3672 i sessantenni, 9405 i settantenni, 992 gli estremamente vulnerabili e 369 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.682.922 dosi (di cui 1.245.543 come seconde), corrispondenti all’88% di 4.185.750 finora disponibili per il Piemonte (percentuale inferiore a quella di ieri perché comprensiva delle 255.060 dosi di Pfizer arrivate oggi ed in via di distribuzione sul territorio regionale).

DA DOMANI AL VIA LE VACCINAZIONI PER I TURISTI PIEMONTESI E LIGURI

Da domani, giovedì 1° luglio, le piattaforme per la gestione dei vaccini di Liguria e Piemonte daranno la possibilità ai cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori di richiedere la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in villeggiatura.

Le informazioni con le modalità per accedere al servizio sono online su www.regione.liguria.it e www.regione.piemonte.it

IL 2 LUGLIO OPEN NIGHT A TORINO: DA DOMANI LE PRENOTAZIONI

Open night per gli over18 da tutto il Piemonte: si terrà venerdì 2 luglio dalle ore 20 alle ore 24 nel centro vaccinale della Fondazione Compagnia di San Paolo, in via Gorizia a Torino. Prenotazioni dalle ore 9 di giovedì 1° luglio su www.ilPiemontetivaccina.it