Il Giro d’Italia donne 2021 parte con la prima tappa da Fossano a Cuneo. Le altre tappe in Piemonte

Parte venerdì 2 luglio il Giro d’Italia donne 2021 di ciclismo con la prima tappa da Fossano a Cuneo, una cronometro a squadre di 26,7 chilometri. Al via sulle 10 tappe del percorso ci sono 24 squadre per un totale di 144 atlete e una carovana di 450 persone per la gara a tappe più importante del panorama ciclistico femminile.

Il Giro d’Italia donne 2021 attraverserà Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Le prime due tappe saranno in provincia di Cuneo. Dopo la cronometro a squadre Fossano – Cuneo il 3 luglio ci sarà la seconda tappa in salita di 100 chilometri da Boves a Prato Nevoso.

La terza tappa del 4 luglio sarà da Casale Monferrato a Ovada per 135 chilometri. Il 5 luglio si sale a nord del Piemonte per la tappa Formazza – Cascate Del Toce nel verbano.

Favorita resta la vincitrice del Giro 2020 l’olandese Anna van der Breggen con la connazionale Lucinda Brand e la pluricampionessa Marianne Vos. Fra le italiane attesissima Elisa Longo Borghini terza classificata al Giro nel 2020 campionessa d’Italia a cronometro e in linea.

Le atlete cercheranno di vincere cinque maglie: quella rosa (prima in classifica generale), ciclamino (prima classificata graduatoria a punti), verde (prima gran premio della montagna), bianca (prima Giovani), e azzurra (migliore italiana).

Il Giro d’Italia donne 2021 verrà trasmesso su Rai Sport, Eurosport e sulle piattaforme streaming e i canali social di Pmg Sport.