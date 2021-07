Bruno Scanferla, nuovo presidente CNA Piemonte

La CNA Piemonte ha scelto Bruno Scanferla come presidente regionale per i prossimi quattro anni. L’imprenditore nel settore metalmeccanico ha raccolto il testimone da Fabrizio Actis che dopo oltre cinque anni lascia i vertici dell’associazione che raccoglie gli artigiani e piccoli imprenditori piemontesi. L’assemblea che si è svolta al centro ILO dell’ONU di Torino ha avuto come slogan Sostegno e Sostenibilità e dopo la discussione intorno al futuro dei corpi intermedi, come la CNA, e dell’uso dell’intelligenza artificiale nella microimpresa, ha proceduto al rinnovo delle cariche.

Chi è Bruno Scanferla

“Spero di poter rappresentare tutto il comparto come merita, continuando il percorso tracciato dalla Presidenza uscente, che ritengo abbia svolto un ottimo lavoro che a mia memoria non ha precedenti all’interno del Sistema associativo”, ha detto Scanferla nel suo primo intervento da presidente.