Dimitri Buzio confermato presidente di Alleanza delle Cooperative del Piemonte

Si è svolta giovedì 8 luglio 2021 l’8°Assemblea di Alleanza delle Cooperative del Piemonte che ha confermato Dimitri Buzio come presidente e Tino Cornaglia e Giuseppe D’Anna come co presidenti.

Il Presidente Dimitri Buzio ha dichiarato: “Ringrazio l’Assemblea per aver voluto condividere questo percorso e per aver scelto di rinnovare il mio incarico che continuerò a svolgere nella convinzione che Alleanza delle Cooperative è uno strumento necessario per portare a casa risultati importanti. Dopo un anno e mezzo di pandemia siamo ora di fronte alla sfida della ripartenza del Piemonte e crediamo che la cooperazione possa apportare il suo contributo alla crescita del nostro territorio, come ha sempre fatto. In occasione di questa assemblea abbiamo voluto anche porre all’attenzione delle Istituzioni regionali alcuni temi su cui ci auguriamo di avere un dialogo proficuo e collaborativo: la cultura dell’innovazione, le leggi a sostegno della cooperazione, il sistema di welfare, l’edilizia sociale, la necessità di superare la logica del massimo ribasso nelle gara d’appalto, il sostegno ai comparti maggiormente colpiti dalla crisi, l’andare la logica duale piccolo commercio-grande distribuzione per favorire chi davvero crea legami sul territorio sono tutti aspetti strategici per il futuro. Non sappiamo cosa ci attende usciti dalla pandemia, ma sappiamo che di fronte ai cambiamenti, come sempre è stato, la cooperazione ci sarà e continuerà a interpretarli per portare benessere ai suoi soci e ricchezza al territorio”.