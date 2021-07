Nubifragio su Torino, annullata proiezione “Est dittatura last minute” al Teatro Baretti di Torino

A causa del maltempo che questo pomeriggio, martedì 13 luglio, si è riversato sul Piemonte e, in particolare su Torino, la proiezione di questa sera del film “EST DITTATURA LAST MINUTE” prevista al Cine Teatro Baretti di Torino è stata annullata.

A causa del maltempo infatti il teatro si è allagato.

“Causa maltempo e Baretti allagato – si legge in una nota – la proiezione di questa sera del film EST DITTATURA LAST MINUTE è annullata. Vi faremo sapere se riusciremo a recuperarla. Scusate per il disagio…. Noi torniamo a spalare acqua e grandine!”