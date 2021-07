In Italia l’Rt schizza a 0.91 e l’incidenza sale a 19, stanno per tornare le zone gialle

I dati che arrivano dalla Cabina di regia di Istituto superiore di sanità e ministero alla Salute sono attesi e impietosi. Questa settimana l’indice Rt è schizzato a 0.91, rispetto allo 0.66 della settimana precedente. L’incidenza dei casi settimanali è salita a 19 su 100 mila, rispetto agli 11 della settimana precedente.

Sono numeri che si riferiscono a 15 giorni fa, prima del boom di contagi dovuto alla variante Delta. E’ quindi ovvio che la prossima settimana i dati saranno ancora peggiori. Con indice a 50 su 100 mila le regioni passano in zona gialla, a meno che le regle non vengano nel frattempo modificate.

Ed il punto è proprio questo, perchè se è vero che i contagi sono tornati a salire in maniera decisa, i ricoveri continuano ad essere molto bassi. Grazie ai vaccini gli ospedali sono decisamente al di sotto della soglia di guardia ed anzi in molte zone, Piemonte compreso, le dimissioni continuano ad essere superiori ai ricoveri.

La cabina di regia deve quindi decidere se cambiare le regole per le chiusure e le limitazioni, e dare maggiore valore all’occupazione degli ospedali per Covid19, oppure chiudere comunque, in maniera limitata, per evitare che i numeri dei ricoveri tornino a cescere.

Certo, un’ulteriore spinta della campagna vaccinale darebbe una bella mano e limiterebbe di molto le chiusure. L’ipotesi al vaglio per spingere i cittadini indecisi a vaccinarsi potrebbe essere il Green Pass per entrare nei luoghi pubblici, stadi compresi.