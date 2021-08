Arpa Piemonte, allerta gialla per temporali in tutto il territorio regionale

L’Arpa Piemonte lancia l’allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale. Nella giornata di oggi si segnala un marcato peggioramento del tempo per la discesa di una perturbazione dall’Europa centro-settentrionale, che porterà rovesci e temporali diffusi già nel corso della mattinata, in intensificazione nel pomeriggio con valori moderati localmente forti, in particolare sulle zone al confine con la Lombardia.

Le precipitazioni andranno ad attenuarsi nella serata ed esaurirsi nella notte, ad eccezione della parte orientale in cui persisteranno fino alle prime ore del mattino di domani, successivamente è atteso un miglioramento del tempo con cielo soleggiato.

Le condizioni di marcata instabilità atmosferica determinano allerta gialla per temporali sul Piemonte per oggi. I fenomeni potranno essere accompagnati da locali grandinate, raffiche di vento, fulminazioni ed isolati fenomeni di versante.