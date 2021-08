È morto Angelo Palego, il cercatore dell’Arca di Noé

Nella giornata di ieri, lunedì 16 agosto 2021, è morto all’età di 86 anni Angelo Palego, colui che da più di 30 anni dava la caccia all’Arca di Noé. L’ingegnere aveva iniziato a cercare l’Arca dal 1984, dedicando anima e corpo a questa sua missione. Dopo anni di studi e ricerche, Palego aveva individuato come luogo dove si sarebbe dovuta trovare l’Arca, un punto preciso del ghiacciaio dell’Ararat a 4300 metri di altezza e di averci addirittura camminato sopra.

Il malore, un infarto, che gli è stato fatale, lo ha colpito proprio mentre stava per intraprendere una nuova spedizione, la ventitreesima, proprio sul monte Ararat. Quando è stato colto dal malore, l’ingegnere si trovava in Turchia, a Dogubeyazit, a circa 35 chilometri dal confine iraniano, in uno dei campi base per le salite verso l’Ararat, e ieri è deceduto. Palego era originario delle Marche, ma risiedeva da moltissimi anni a Trecate, in provincia di Novara.