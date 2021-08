Attraverso Festival torna a Nizza Monferrato con Vladimir Luxuria, Valeria Solarino e Dori Ghezzi

Attraverso Festival, dopo la pausa estiva, torna in provincia di Asti con tre appuntamenti a Nizza Monferrato. Vladimir Luxuria, Valeria Solarino, Dori Ghezzi e Francesca Serafini protagoniste dal 27 al 29 agosto di altrettanti incontri a tutto tondo fra esperienze artistiche, professionali e umane.

Venerdì 27 agosto

NIZZA MONFERRATO (AT), Piazza Garibaldi

Ore 21.00, ingresso gratuito con prenotazione

Incontro con

VLADIMIR LUXURIA

Senza peli…sulla lingua

in dialogo con Paola Farinetti

Prenotazioni online: www.nizzaeventi.it o chiamando il nr. 0141 720500 / 507

Un incontro che è un’occasione per parlare con Vladimir Luxuria a 360°, “Senza peli… sulla lingua”, appunto, come ha scelto di titolare la sua serata di Nizza. E di argomenti da affrontare ce ne saranno parecchi, toccando tutte le corde delle emozioni da quelle più serie a quelle più leggere e divertenti: Il Decreto Zan, che è all’ordine del giorno in parlamento e che tanto fa discutere, la sua adolescenza in Puglia negli anni ‘70, la scoperta di abitare in un corpo maschile che non le apparteneva, la decisione di farsi donna, il trasferimento a Roma, l’amore fortissimo per le tradizioni e la famiglia, l’impegno politico e la televisione. Vladimir può parlare di tutto, sempre con eleganza, ironia ed educazione.

Nata a Foggia nel 1965, Vladimir Luxuria è un’attivista, scrittrice, personaggio televisivo, opinionista, direttrice artistica (dirige Lovers, il festival cinematografico torinese a tematiche omosessuali), attrice, drammaturga ed ex politica italiana (è stata infatti deputata della XV Legislatura durante il Governo Prodi II, diventando la prima persona transgender a essere eletta al Parlamento di uno stato Europeo).

Al pubblico si ricorda che l’incontro avrà inizio alle ore 21 e l’ingresso all’area di spettacolo è consentito ai possessori di green pass o di tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore, come da disposizioni vigenti.

Sabato 28 agosto

NIZZA MONFERRATO (AT), Piazza Garibaldi

Ore 21.00, ingresso gratuito con prenotazione

Incontro con

VALERIA SOLARINO

in dialogo con Steve della Casa

Sabato 28 Agosto a Nizza Monferrato torna Attraverso Festival insieme ad un volto molto amato del cinema e della tv, l’attrice Valeria Solarino che, intervistata dal critico cinematografico Steve Della Casa, racconta in un incontro con il pubblico il suo percorso di attrice, i momenti più importanti della sua carriera attraverso ricordi, aneddoti di set e di vita, e scorrendo i suoi film più significativi, dagli esordi ai successi televisivo e cinematografici.

Cresciuta a Torino, Valeria Solarino ha avuto la sua formazione al Teatro Stabile. È nota per i numerosi ruoli nelle commedie più apprezzate del cinema italiano come Manuale d’Amore, Italians, Smetto Quando Voglio, A Casa Tutti Bene che alterna da sempre a pellicole più impegnate quali Viola di Mare, Vallanzasca – Gli Angeli del Male e Ruggine, tra gli altri. Attiva anche in Tv, dove la si può apprezzare a fianco di Marco Giallini in Rocco Schiavone, a cui abbina da sempre anche il teatro, dove ha iniziato la sua carriera. Nel 2021 è impegnata con Gerico Innocenza Rosa, monologo scritto per lei da Luana Rondinelli sull’identità di genere per il quale le è stato assegnato il Premio Speciale Ortigia Film Festival/Audi della 13esima edizione di OFF, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, per la capacità di confrontarsi in ruoli di commedia e drammatici sia al cinema che in teatro.

Steve Della Casa è nato a Torino. È uno dei fondatori del Torino Film Festival, di cui ha ricoperto la carica di direttore dal 1999 al 2002. Dal 1994 conduce Hollywood Party, programma radiofonico di Radio3, e dal 2004 al 2006 il contenitore notturno La 25a ora – Il cinema espanso su LA7. Dal 2008 è direttore artistico del Roma Fiction Fest. Autore di numerosi saggi e volumi cinematografici e ha riceve un Nastro D’Argento speciale per i documentari Perché Sono un Genio! Lorenza Mazzetti e Nessuno ci può giudicare.

Domenica 29 agosto

NIZZA MONFERRATO (AT), Piazza Garibaldi

Ore 21.00, ingresso gratuito con prenotazione

Incontro con

DORI GHEZZI e FRANCESCA SERAFINI

Intorno a Fabrizio

in dialogo con Gabriele Ferraris

“Lei è davvero uno chansonnier, vale a dire un artista della chanson. La sua poesia, poiché la sua poesia c’è, si manifesta nei modi del canto e non in altro; la sua musica, poiché la sua musica c’è, si accende e si espande nei ritmi della sua canzone e non altrimenti.” (Lettera di Mario Luzi a Fabrizio De Andrè)

Ė nella suggestiva e raccolta piazza Martiri di Alessandria di Nizza Monferrato che il 29 agosto arriva Dori Ghezzi che insieme alla sceneggiatrice e scrittrice Francesca Serafini, è protagonista di un incontro con il pubblico intitolato Intorno a Fabrizio. Un omaggio all’uomo, all’intellettuale e al poeta Fabrizio De André e al valore letterario delle sue canzoni, dei testi sparsi, degli appunti che ci ha lasciato e al quale la Nave di Teseo, in collaborazione con la Fondazione De André Onlus, ha dedicato ‘I libri di Fabrizio De André’, una preziosa nuova collana che ha come obiettivo quello di diffondere la conoscenza delle opere del cantautore e di mantenere attivo lo studio e l’analisi delle sue creazione. Le canzoni di Faber sono lo sguardo di un intellettuale sul mondo in divenire, raccontano i cambiamenti della società italiana, accompagnano o anticipano le sue rivoluzioni. Ma sono anche parole in versi, frammenti di un discorso letterario che non conosce confini di genere e di epoca per indagare il mistero dell’altro, sia esso in Dante o a Spoon River, alla corte di un re o tra i peccatori. Il canzoniere di De André, infine, non esisterebbe se non prendesse forma nei “paesaggi musicali” delle sue composizioni e nelle intuizioni interpretative che le hanno rese immortali.

Francesca Serafini è una grande conoscitrice del personaggio storico, che è stato il soggetto della sua sceneggiatura per Fabrizio De Andrè – Principe Libero e del suo libro Lui, io, noi, e porterà tutta la sua conoscenza e la sua prospettiva per aiutare a delineare al meglio la figura di De Andrè, insieme ai ricordi, più intimi e di moglie, di Dori Ghezzi. Anche lei collabora con La Nave di Teseo, che ha di recente pubblicato il suo ultimo libro, Tre madri, un giallo il cui titolo richiama con forza l’omonima canzone di Faber.

