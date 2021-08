Raddoppiati in due giorni i positivi del focolaio di Bardonecchia: 76 casi in tutto

Erano solo 38 i casi due giorni fa e oggi, venerdì 20 agosto, fa sapere la Regione Piemonte i positivi sono diventati 76. Si tratta dei numeri del focolaio del Villaggio Olimpico a Bardonecchia. L’allarme era partito il 6 agosto quando alcuni ragazzini di una Casa Vacanze organizzato dal Comune di Milano erano risultati positivi. Messi in isolamento al Villaggio Olimpico, una struttura grande con medici e infermieri al proprio interno, al 9 di agosto erano in 8 le persone positive. In una decina di giorni sono quasi quintuplicate, a dimostrazione della contagiosità della variante delta.

“Per fortuna non c’è da allarmarsi – spiega il sindaco Francesco Avato a ValsusaOggi – tutte le persone positive hanno pochi sintomi e non ci sono casi gravi. Si tratta di giovani che facevano parte del campo estivo, di alcuni educatori e accompagnatori. Il focolaio è circoscritto e sono tutti in isolamento in un’apposita area del Villaggio Olimpico, senza alcun rischio di contagio all’esterno della struttura alberghiera. Siamo in stretto contatto con l’Asl e la direzione della struttura, che stanno svolgendo tutta l’attività prevista in questi casi. Non si riscontrano particolari criticità e al momento non sono stati richiesti particolari interventi”.

