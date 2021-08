Leinì, moria di pesci nel canale Benna: in corso accertamenti dell’Arpa

Sono in corso gli accertamenti da parte dell’Arpa, con i necessari campionamenti delle matrici ambientali interessate, per spiegare la la presenza di una moria di pesci nel canale Benna a Leinì, in provincia di Torino.

La segnalazione all’Agenzia è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì 20 agosto.

Arpa Piemonte è intervenuta attraverso il proprio servizio di risposta in emergenza, attivabile con il numero unico 112, effettuando un sopralluogo ispettivo. Le acque del canale apparivano leggermente torbide ma non tali da spiegare il fenomeno e non presentavano alterazioni dal punto di vista olfattivo.