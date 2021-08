“In Piemonte il 75% dei pazienti Covid ricoverati in ospedale non è vaccinato. Una percentuale che dimostra l’importanza di vaccinarsi. Per non contrarre il Covid in modo grave, ma anche per consentire alla nostra regione di fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia. È soprattutto grazie ai vaccini se anche questa settimana il Piemonte può restare in zona bianca”. E’ quanto scrive su Facebook il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.