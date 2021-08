Verdecittà arriva a Torino nel primo fine settimana di settembre

Verdecittà arriva a Torino: da venerdì 3 a domenica 5 settembre il progetto del Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e di CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) per sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici che il verde apporta non solo alla bellezza, ma anche alla salute e al benessere delle nostre città.

Nella centralissima location dei Giardini Cavour, sarà ospitata – anche grazie al supporto del Comune di Torino – un’area verde temporanea, appositamente creata da un esperto progettista CONAF, per mostrare come sia possibile coniugare il fascino delle piante con la loro funzionalità in materia di dissesto idrogeologico e contrasto al cambiamento climatico, in una nuova concezione di Spazi Verdi Urbani che tenga conto anche delle più recenti evidenze scientifiche.

Si parte, dunque, da venerdì 3 settembre dalle 10, con il webinar dal titolo “Scopriamo i benefici del Verde in città”, in diretta sul canale YouTube e sulla pagina facebook del CREA. Si tratta dell’ormai consueto appuntamento formativo on line con esperti, scienziati, tecnici e professionisti per approfondire le tematiche di attualità legate al verde urbano. Si prosegue, sempre venerdì 3 settembre dalle 18, con l’inaugurazione ufficiale dell’iniziativa, nel corso della quale il Coordinatore del progetto Gianluca Burchi donerà le piante utilizzate per l’installazione di VerdeCittà al Comune di Torino, affinché, al termine della manifestazione possano essere ricollocate a beneficio della cittadinanza.

Un’area espositiva sarà dedicata alla presentazione del progetto e alla promozione di una cultura più consapevole dell’importanza del verde e dell’eccellenza del florovivaismo Made in Italy.

Sempre presso lo stand di VerdeCittà sarà possibile prenotarsi per le visite guidate gratuite all’Orto Botanico (sabato mattina), Parco del Valentino (sabato pomeriggio) e Parco del Sangone (domenica mattina), riservate ai visitatori dell’area verde.

ORARI: venerdì 3 dalle 10 alle 20, sabato 4 e domenica 5 dalle 10 alle 19, anche per info e prenotazioni sulle visite guidate proposte.

VERDECITTÀ: il progetto, che coniuga bellezza e scienza, è finanziato dal Mipaaf, coordinato dal CREA (con il suo Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo) e organizzato da Padova Hall, con il supporto scientifico del CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali) e la collaborazione di AIDTPG (Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini). La quarta tappa è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Torino.