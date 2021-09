Il professor Alessandro Barbero contro il green pass per accedere alle università

C’è anche il professor Alessandro Barbero, storico e docente ordinario di Storia Medievale all’Università del Piemonte Orientale, tra i 350 professori che hanno sottoscritto l’appello divulgato lo scorso venerdì, 3 settembre, contro l’obbligo di green pass per poter accedere alle università.

Queste le parole del professore riportate dal quotidiano “La Stampa”:

Un conto è dire “Signori, abbiamo deciso che il vaccino è obbligatorio perché è necessario, e di conseguenza, adesso introduciamo l’obbligo”: io non avrei niente da dire su questo. Un altro conto è dire “No, non c’è nessun obbligo, ma non puoi più andare all’università senza il Green Pass”.