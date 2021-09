Universiadi Torino 2025: approvate modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto

Il Consiglio comunale ha approvato le modifiche dell’atto costitutivo e dello schema di Statuto per la costituzione del Comitato organizzatore delle Universiadi invernali che si terranno a Torino nel 2025. Ventisei i voti favorevoli, due le astensioni. A seguito dell’attuale impossibilità a sottoscrivere la costituzione del Comitato organizzatore da parte di Università degli studi di Torino, Politecnico di Torino e Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro – fatta salva la possibilità di rivalutare l’adesione in un successivo momento – i componenti del ‘Comitato Universiadi Torino 2025’ sono le seguenti istituzioni ed enti: Città di Torino, Regione Piemonte, Ente regionale per il diritto allo studio universitario – Edisu Piemonte, Centro universitario sportivo italiano e il Centro universitario sportivo di Torino – Cus Torino.

Gli stessi componenti hanno convenuto di assumere la forma di associazione che chiederà il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. L’associazione si chiamerà “Comitato per la organizzazione dei giochi mondiali Universitari di Torino 2025’ abbreviabile in “Comitato Universiadi Torino 2025”.