A Torino la Festa dell’Uva con la Mostra Mercato degli Editori Piemontesi Indipendenti

Domenica 29 settembre 2021 dalle 9 alle 20 si svolgerà la 34esima edizione della Festa dell’Uva in via Nicola Fabrizi a Torino.

L’evento, patrocinato dalla Circoscrizione 4, è organizzato da Federvie Piemonte, Centro Commerciale Artigianale Naturale Campidoglio ONLUS in collaborazione con il Museo d’Arte Urbana e Galleria Campidoglio. Per tutta la giornata in Via Nicola Fabrizi, i cui negozi resteranno eccezionalmente aperti, diventera pedonale per ospitare bancarelle di prodotti tipici e artigianali e animazione. Alle 16.30 ci sarà la tradizionale pigiatura dell’uva!

Quest’anno la Festa dell’Uva ospita per la seconda volta la prima Mostra Mercato degli Editori Piemontesi Indipendenti, organizzata in collaborazione con Voglino Editrice e il Comitato Editori Piemonte: in un anno sfavorevole per le manifestazioni dedicate al libro, Quartiere Campidoglio cerca di dare spazio alla cultura e all’editoria indipendente, durante la sua storica manifestazione organizzata dai commercianti di Via Nicola Fabrizi.

E’ in programma la visita guidata al Museo d’Arte Urbana ed al Rifugio Antiaereo.

Ritrovo ore 15.30 sagrato Chiesa San Alfonso, corso Tassoni angolo via Cibrario, visita guidata gratuita alle opere del MAU ed al Borgo Campidoglio con il Direttore Artistico Edoardo Di Mauro, in collaborazione con Abbonamento Musei Torino Piemonte.

Per la visita al MAU non è necessario il Green Pass, ma si invita a portare con sè la mascherina e a rispettare il distanziamento.

Info : 335 6398351 info@museoarteurbana.it http://www.museoarteurbana.it

Ingresso ore 17.15 Piazza Risorgimento lato via Rosta, dalla torretta dipinta da Karim in omaggio alla partigiana e Donna della Costituzione Teresa Noce, visita con guida al Rifugio Antiaereo in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza. Costo Euro 4,00. Info 800 329 329.

Per la visita al Rifugio è necessario il Green Pass.

Si invita a portare con sè la mascherina e a rispettare il distanziamento.