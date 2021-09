Pronti in Piemonte i test salivari per il Covid da usare nelle scuole

Sono arrivati al magazzino della Regione Piemonte di Momo i primi 33.600 test salivari per il Covid19. A Darne notizia è stato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che specifica: “Ne abbiamo acquistati 1,2 milioni e li useremo per lo screening nelle nostre scuole elementari, perché consentono di monitorare i bambini con il semplice prelievo della saliva e, quindi, sono meno invasivi dei tradizionali da inserire in gola e nel naso.“

“Una attenzione in più verso i nostri bambini, – aggiunge Cirio – che avremo anche con i nostri anziani.“