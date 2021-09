Meteo, domani previsti rovesci e temporali in particolare sul Piemonte orientale

Arrivano le prime piogge in Piemonte anche se persiste ancora il caldo e un tasso di umidità elevato. Lo rileva l’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale.

Che continua: ” Una saccatura atlantica, estesa dal Mare del Nord alla Penisola Iberica, avanza gradualmente sul Mediterraneo e l’Italia centro-settentrionale, porta aria mite e umida da sudovest sul Piemonte, con nuvolosità e precipitazioni sparse e intermittenti già dalla mattinata odierna. Oggi la regione è ancora interessata dalla parte caldo-umida della perturbazione (lo zero termico resta su quote elevate intorno ai 3900-4000 m), e l’instabilità rimane ancora moderata. Le precipitazioni più significative oggiinteressano soprattutto l’alto Piemonte e transiteranno sulle pianure settentrionali nella prossima serata, mentre anche sul crinale appenninico i rovesci e temporali dal versante ligure potranno sfociare sulle zone piemontesi limitrofe, in particolare nel corso della notte”.

