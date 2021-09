Lidl inaugura nuova Direzione Regionale di Carmagnola, più di 200 posti di lavoro

Lidl, Azienda leader della GDO con più di 680 punti vendita in Italia e una squadra di oltre 18.500 collaboratori, ha inaugurato oggi, mercoledì 29 settembre, una nuova Direzione Regionale a Carmagnola, in provincia di Torino.

La struttura, realizzata con un investimento di oltre 60 milioni di euro, ospita gli uffici direzionali e l’undicesimo centro logistico Lidl in Italia.

Sono più di 200 i nuovi posti di lavoro per un organico complessivo di oltre 300 persone.

Spiega l’azienda:”Questo importante investimento rappresenta un ulteriore tassello del piano strategico ‘Lidl per l’Italia’ e conferma, ancora una volta, l’impegno nei confronti del Paese comunicando un chiaro segnale di fiducia e di ottimismo verso il futuro, alla luce del contesto socio-economico attuale.

Il centro logistico di Carmagnola, secondo polo in provincia di Torino insieme a quello di Volpiano, e il terzo nella regione Piemonte con quello di Biandrate (Novara), rappresenta per capacità di stoccaggio il più grande polo logistico di Lidl in Italia e si estende su una superficie coperta di oltre 47.000 mq, ha un’altezza di 21 metri e ospita 40.000 posti pallet, oltre a disporre di 108 baie di carico e 52 posti tir. La struttura risponde ai più recenti standard di edilizia green.