Fuga di perfluoropropene allo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo

Arpa Piemonte segnala che martedì 28 settembre si sono verificati due eventi presso lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo.

Alle ore 19.30 il monitoraggio in continuo al punto di scarico finale dei reflui industriali ha segnalato valori anomali per il parametro fluoruri. Alle 21.30 circa è stata invece segnalata una fuga di perfluoropropene (C3F6) in atmosfera, registrata dal sistema di monitoraggio installato presso la stazione di qualità dell’aria di Via del Ferraio.

Le anomalie, che si sono risolte nelle ore immeditamente successive, sono state monitorate da Arpa in tempo reale tramite collegamento ai sistemi di rilevazione in continuo. E’ stato eseguito un campionamento di aria con canister in direzione del vento che verrà analizzato nei laboratori dell’Agenzia.

Sono attualmente in corso gli accertamenti in stabilimento per comprendere le cause delle anomalie occorse. Gli esiti analitici dei canister verranno pubblicati non appena disponibili.