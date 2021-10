Basta l’autocertificazione da parte dei genitori per assenze non Covid da scuola

Come per l’anno scorso anche quest’anno c’è la annosa questione delle assenze da scuola non dovute a covid. La Regione Piemonte in una nota di chiarimento all’Usr rivolta alle scuole precisa che non è necessario il certificato medico per il rientro in classe dopo un’assenza non Covid, è sufficiente l’autodichiarazione dei genitori. Tale autodichiarazione deve essere presentata anche nel caso di un solo giorno di assenza.

La questione è stata sollevata dal preside dell’Ic Parri Vian, Giampaolo Squarcina, che in una lettera di domenica scorsa all’Ufficio scolastico regionale, al ministero dell’Istruzione e all’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte aveva messo in evidenza il vuoto normativo.

Ricevute le indicazioni il Squarcina si dice comunque “perplesso” perché “l’autocertificazione sullo stato di salute è vietata dal DPR 445 del 2000, non è una misura che garantisce la sicurezza perché non si può lasciare decidere al genitore se il bambino abbia avuto o meno sintomi simili al Covid”.

Già l’anno scorso il quesito era arrivato al tavolo dei pediatri che però avevano dato assenso al certificato medico solo in seguito a tampone negativo. L’ottobre scorso era stato risolto con l’autocertificazione, la stessa via intrapresa dalla Regione questo settembre.