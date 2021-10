Zoom world food festival, 4 week end in un viaggio culinario tra i gusti e i sapori del mondo

Il cibo è cultura e proprio tramite di esso si ha la possibilità di fare esperienza diretta con le tradizioni tipiche di un paese. Oggi il modo più rapido e glam per conoscere le radici di un popolo e il rapporto che ha con il cibo è sperimentare lo street food, trend globale che, reinventando in forma innovativa, pratica e gustosa le ricette tipiche dei luoghi di provenienza, ha reso globali anche le cucine più sconosciute.

E così, senza rinunciare a sapore e qualità, si possono degustare ricette particolari di ogni parte del mondo ma senza viaggiare… come avverrà al Bioparco ZOOM che, dal 18 settembre al 10 ottobre, per 4 week end, ospiterà alcuni dei piatti più famosi del mondo. Un’occasione unica, non solo per i giovani ma anche per le famiglie con bambini, per scoprire alcuni cibi particolari: dal poke hawaiano alla moon cake cinese, passando per il poutine canadese … il tutto a un passo da Torino!

Un’iniziativa che vuole rendere omaggio ai più importanti festival di cibo di strada del mondo e contribuire così alla crescita e salvaguardia della cultura culinaria internazionale.

I visitatori potranno degustare le specialità di alcuni paesi:

La Germania (presso il Mora Mora Village) propone l’Oktober Fest, il più noto festival al mondo che, dal 18 settembre rende omaggio al piatto tipico tedesco per eccellenza: carne alla griglia, pretzel e birra Menabrea!

La Cina (presso il Mr Jiang Asian Food) presenta la Festa della Luna, una delle festività più importanti del calendario cinese che si svolge a metà autunno ed è dedicata al culto della luna. Tra le specialità proposte le mooncake, piccole torte che, avvolte da una sfoglia di pasta con stampati caratteri cinesi, contengono un ripieno denso e dolce.

Le Hawaii (presso il Datoga Fresh Bar & Terrace) con il suo Festival Luau ci trasporta tra i colori, profumi e sapori tipici delle spiagge dell’arcipelago vulcanico. Qui si potranno degustare le ormai famose poke, ciotole di riso a base di pesce crudo, con verdura e frutta.

Il Canada (presso il Malgasy Pizza & Co) ci offre il poutine, piatto tipico composto da patatine fritte, formaggio e salsa gravy a base di carne che, ogni anno, oltreoceano, richiama milioni di amanti delle patatine fritte durante il Poutine Fest.

Gli USA (presso Zula Food) Sono i maggiori maestri nella preparazione degli hamburger. Ispirandosi al famoso Taste of hamburger Festival, al parco entrerà in scena il più classico dei classici: l’american burger classic in 5 diverse declinazioni!

L’africa del Nord e la Sicilia (presso OMBIASY Restaurant) arrivano con i loro cous cous che si potranno gustare nel tipico tajin (su prenotazione) ispirandosi al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo.

Animazione per bambini e musiche tipiche: durante le giornate, e nelle serate speciale Oktoberfest, animatori ed educatori proporranno giochi ispirati ai diversi paesi e alle loro culture, un vero e proprio intrattenimento per i più piccoli che si unisce alle musiche tipiche e alle tematizzazioni dei vari punti food per rendere questa esperienza davvero unica ed indimenticabile.

E un vero viaggio di scoperta non può che non tenere in considerazione i drink. Presso la Savana Terrace (orario aperitivo) si potranno degustare i cocktail più famosi dei 5 paesi guardando negli occhi le giraffe al calar del sole.

Speciale Oktober Fest 18-19/09: il parco sarà aperto fino alle 23 e ci si potrà fermare anche a cena presso il Mora Mora Village per festeggiare l’Oktober Fest anche al chiaro di luna, ascoltare musica e gustare i cocktail dei diversi paesi sulla Savana Terrace.

E dal 13 settembre, per rendere il ritorno a scuola più bello, dal lunedì al venerdì, con il biglietto speciale “BACK TO SCHOOL”, con soli 10€ si potrà entrare al parco dalle ore 16.00 e avere in omaggio una extra experience*.

*obbligatoria prenotazione e posti limitati – https://www.zoomtorino.it/school