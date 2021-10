16.703 le persone vaccinate contro il Covid oggi in Piemonte

Sono 16.703 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 6.937 è stata somministrata la seconda dose, a 4.672 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1.362 i 12-15enni, 3.140 i 16-29enni, 2.247 i trentenni, 2.082 i quarantenni, 1.554 i cinquantenni, 623 i sessantenni, 260 i settantenni, 1.229 gli estremamente vulnerabili e 3.470gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.073.189 dosi, di cui 2.799.862 come seconde e 33.579 come terze, corrispondenti all’85,6% di 7.092.020 finora disponibili in Piemonte.

VACCINO ANTINFLUENZALE: LA PROSSIMA SETTIMANA PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA CON I MEDICI DI FAMIGLIA

Oggi il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità, con i vertici dell’Assessorato, hanno incontrato i rappresentanti dei medici di famiglia (Fimmg, Smi e Snami) per definire l’avvio della campagna vaccinale antinfluenzale, che partirà a metà ottobre e verrà presentata la prossima settimana in modo ufficiale.

Si partirà dagli over85 attraverso il supporto dei medici di medicina generale, grazie alla consegna del primo lotto dei cinque acquistati dalla Regione Piemonte, per un totale di circa 1,1 milioni di vaccini antinfluenzali. Sarà possibile garantire nella stessa seduta in modo combinato anche la vaccinazione anticovid con Pfizer o Moderna, al momento sempre per gli over85. La campagna poi procederà secondo classi di età e vulnerabilità. Da metà ottobre i medici di famiglia potranno somministrare Pfizer e Moderna a tutte le fasce d’età consentite e in base alle indicazioni del Piano nazionale, anche indipendentemente dal vaccino antinfluenzale.

La vaccinazione anticovid continuerà a procedere in parallelo anche negli hub delle aziende sanitarie locali.

MONITORAGGIO SETTIMANALE SULLE SCUOLE DELLA REGIONE PIEMONTE: PRESSOCHÈ COSTANTE IL NUMERO DI FOCOLAI, MENTRE CALANO DA 173 A141 LE CLASSI IN QUARANTENA

Dal monitoraggio condotto dalla Regione Piemonte, nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre, emerge una sostanziale stabilità dei numeri dei focolai nelle scuole del territorio, che passano da 14 a 16: 1 nei nido (età 0-2anni), 1 nelle scuole dell’infanzia (3-5anni), 6 nelle scuole primarie (6-10anni), 4 nelle scuole secondarie di 1°grado (11-13anni), 4 nelle scuola secondarie di secondo grado (14-18anni). Suddivisi su base provinciale: 5 nell’Alessandrino (2 primarie, 2 scuole medie, 1 scuola superiore), 1 nell’Astigiano (1 scuola superiore), 1 nel Biellese (1 scuola media), 1 nel Vercellese (1 scuola superiore), 6 Torino città (1 scuola materna, 4 scuole primarie, 1 scuola media), 2 Torino città metropolitana (1 nido, 1 scuola superiore).

Diminuiscono invece alla data di ieri le classi in quarantena, che passano da 173 a 141: 4 nei nido, 22 nelle scuole dell’infanzia, 43 classi nelle scuole primarie, 32 classi nelle scuole secondarie di 1° grado, 40 classi nelle scuole secondarie di secondo grado. Suddivise su base provinciale, le classi in quarantena sono 20 nell’Alessandrino (3 scuole dell’infanzia, 7 primarie, 6 medie, 4 superiori), 2 nell’Astigiano (1 media, 1 superiore), 4 nel Biellese (2 infanzia, 1 media, 2 superiori), 16 nel Cuneese (2 infanzia, 5 primaria, 4 medie, 5 superiori), 11 Novara (1 nido, 2 infanzia, 6 primaria, 1 medi, 2 superiori), 39 Torino città (1 nido, 11 infanzia, 10 primaria, 4 medie, 13 superiori), 40 Torino città metropolitana (2 nido, 1 infanzia, 14 primaria, 14 medie, 9 superiori), 1 Vercelli (1 scuola superiore), 8 VCO (1 scuole d’infanzia, 1 primaria, 1 media, 5 superiori).