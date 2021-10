Si disputa oggi la gara ciclistica Milano- Torino: l’arrivo è a Superga

Si svolgerà oggi, mercoledì 6 ottobre la gara ciclistica professionistica Milano- Torino con partenza da Magenta e arrivo a Superga di 190 km.

Dopo la partenza da Magenta ecco che il percorso entra in Piemonte passando per Trecate, Borgo Vercelli, e fino a Torino. Verranno toccate le province di Novara, Vercelli Biella e Torino.

L’arrivo è un circuito che inizia a San Mauro Torinese proseguendo lungo il Po in corso Casale per salire verso la Basilica una prima volta (si devia a 600 m prima dell’arrivo) per scendere giù a Rivadora che riporta a San Mauro e ripercorrere lo stesso tracciato un’ultima volta fino a Superga.

L’arrivo è previsto per le 17 quindi attenzione alle deviazioni ed eventuali chiusure al traffico di alcune strade. Anche i mezzi pubblici subiranno delle variazioni.