Il Colle del Nivolet e il Monviso arrivano sui nuovi barattoli di Nutella. Il Re di Pietra è l’immagine della nuova campagna pubblicitaria

Il Colle del Nivolet e il Monviso sono i vincitori per il Piemonte del contest relativo alla seconda edizione di Ti Aao Italia 2021 di Ferrero che a giugno ha rivelato quali sono i luoghi vincitori delle diverse regioni italiane che finiranno sui barattoli che stanno arrivando nei negozi ad ottobre in questi giorni con i nuovi barattoli in edizione limitata.

Il Monviso è anche l’immagine simbolo della nuova campagna pubblicitaria della Nutella: “Che meraviglia quando le vette accarezzano il cielo” per la nuova limited edition della crema spalmabile.

Sono stati i consumatori a votare e scegliere i luoghi iconici da apporre sui vasetti di questa seconda edizione in tiratura limitata dei barattoli di Nutella.

Ecco i luoghi vincitori, regione per regione:

Abruzzo: Lago di Scanno e Pacentro

Alto-Adige: Seceda e Tre Cime di Lavaredo

Basilicata: Pietrapertosa e Lago Laudemio

Calabria: Tropea e Scilla

Campania: Napoli e Procida

Emilia-Romagna: Comacchio e Rimini

Friuli Venezia-Giulia: Baia di Sistiana e Trieste

Lazio: Ponza e Roma

Liguria: Sestri Levante e Portovenere

Lombardia: Bergamo e Franciacorta

Marche: Numana e Lame Rosse

Molise: Lago di Castel San Vincenzo e Trabucco di Termoli

Piemonte: Colle del Nivolet e Monviso

Puglia: Torre S.Andrea e Polignano a Mare

Sardegna: Arbatax e Baunei

Sicilia: Lampedusa e Saline di Marsala

Toscana: Lago di Gramolazzo e Orbetello

Trentino: Cascata del Lares e Lago Nero

Umbria: Spello e Cascata delle Marmore

Valle d’Aosta: Ghiacciaio del Miage e Lago Gover

Veneto: Malcesine e Padova