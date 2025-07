Colate di fango a causa del maltempo: si lavora per liberare la strada statale 21 del Colle della Maddalena e la 335 di Bardonecchia

TORINO – Dopo quanto accaduto, da lunedì 30 giugno le squadre di intervento e i tecnici Anas sono operativi senza sosta per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità nei tratti stradali colpiti dall’ondata di maltempo che ha interessato il Piemonte.

La strada statale 21 “del Colle della Maddalena” risulta chiusa al traffico a monte del Comune di Argentera fino al confine con la Francia (dal km 53,900 al km 59,708). Lungo il tratto sono state registrate sei distinte colate di fango e detriti di roccia che si sono riversate sulla carreggiata e hanno ostruito gli attraversamenti idraulici installati al di sotto della sede stradale.

Mentre prosegue il lavoro di rimozione del materiale dal piano viabile, sono in corso le valutazioni tecniche sui versanti – per escludere la possibilità di eventuali nuovi smottamenti dai canaloni – e sulle condizioni del corpo stradale che potrebbe aver riportato dei danni durante lo scivolamento dei detriti.

Lungo un tratto, in particolare, è stato rilevato il danneggiamento di circa 100 metri di barriere laterali.

Da Anas fanno sapere che tecnici e maestranze sono al lavoro anche sulla statale 335 “di Bardonecchia”, chiusa per un tratto di circa 3 km in prossimità di Bardonecchia per l’esondazione del fiume Dora e del rio Frejus che si sono riversati in carreggiata. Le operazioni di pulizia del piano viabile dai detriti sono in corso.

Fino al ripristino della regolare transitabilità il percorso alternativo è costituito dall’Autostrada A32.

