In Piemonte mancano i medici di base: Torino ha raggiunto la saturazione, Biella maglia nera

È allarme medici di base in Piemonte. Nel 2021 dei 293 posti banditi dalla Regione Piemonte sono solo 123 i medici che hanno deciso di aprirsi uno studio sul territorio piemontese. Ciò significa che 170 posizioni, il 58% del totale, restano scoperte e senza assegnatario.

Questo dato è il risultato emerso a seguito dei tanti pensionamenti e dai nuovi ingressi. Sicuramente la pandemia ha giocato un ruolo chiave in questa situazione, accelerando i pensionamenti e scoraggiando i giovani medici ad aprirsi uno studio.

Delle province solo Torino ha raggiunto la saturazione del numero ottimale nel rapporto medico/pazienti definito in Piemonte ( 1/1200).

La provincia maglia nera invece è quella di Biella dove in molti medici sono arrivati ad avere 1500 assistiti con picchi di 1800