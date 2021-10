Crisi idrica, Cuneo è stata la provincia del Piemonte meno piovosa nel 2021

Secondo i dati raccolti dal Centro Meteo Piemonte e da Arpa Piemonte dal primo gennaio 2021 al 22 ottobre, data odierna, Cuneo è la provincia del Piemonte dove si è registrata la minor caduta di pioggia in tutto l’anno.

Così riporta il Centro Meteo Piemonte:

Il Cuneese è la provincia piemontese che più risente quest’anno di una forte carenza idrica dovuta alle piogge molto scarse, infatti dal 1 Gennaio ad oggi (21 Ottobre) alcune località come Fossano, Alba, Cuneo e Ceva sono addirittura ancora sotto i 400 mm di pioggia complessivi, in qualche caso è caduta meno della metà di pioggia che normalmente dovrebbe cadere da Gennaio a Ottobre (e considerate che almeno fino a fine mese non sono previste precipitazioni).