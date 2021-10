Dati settimanali Covid: il Piemonte è a rischio moderato

Il Ministero della Salute ha comunicato i datti settimanali per quanto riguarda la pandemia da Coronavirus. L’incidenza a livello nazionale è in lieve risalita: 34 casi per 100.000 abitanti (periodo di riferimento 15/10/2021 -21/10/2021), rispetto al valore di 29 per 100.000 abitanti della scorsa settimana. Si rimane comunque sotto la soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 che consente il controllo della trasmissioni con il tracciamento.

L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, per il periodo periodo 29 settembre – 12 ottobre 2021, è stato pari a 0,86 (range 0,82 – 0,90), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente, quando era 0,85, e a quella ancora precedente (0,83).

Il Piemonte è tra le quattro Regioni classificate a rischio moderato nell’ultima settimana, con Abruzzo, Campania e Friuli Venezia Giulia. Una Regione, la Campania, riporta un’allerta di resilienza. Le restanti Regioni risultano classificate a rischio basso. La variante delta continua a rappresentare la quasi totalità dei casi in Italia.

La buona notizia è che continua a diminuire il tasso di occupazione dei malati di covid negli ospedali italiani. In terapia intensiva è in diminuzione al 3,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 19/10/2021) rispetto al 4,1 della settimana precedente, con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 370 (12/10/2021) a 355 (19/10/2021). Nelle aree mediche non intensive diminuisce ancora al 4,2% dal 4,6. I ricoverati in queste aree diminuiscono da 2.665 (12/10/2021) a 2.423 (19/10/2021).