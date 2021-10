Antonio Pappalardo, capo centro per la giustizia minorile del Piemonte, all’attacco di Green Pass e vaccino

Antonio Pappalardo, capo centro per la giustizia minorile di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e della provincia di Massa Carrara, è un convinto sostenitore del No al Green Pass e non solo. Per Pappalardo il vaccino è inutile e l’intera pandemia da Covid è una montatura.

La sua pagina Facebook è piena di contenuti No Green Pass e No Vax e non ancano duri attacchi al governo Draghi e alla ministra Lamorgese, dei quali chiede le dimissioni.

“E’ tutto fumo negli occhi per terrorizzarci, – scrive Pappalard – prima nella corsa ai vaccini e adesso in quella al Green pass. Siamo ormai all’apartheid, viviamo in un Paese senza libertà, nel quale non puoi fare più nulla se non hai il tuo qrcode”