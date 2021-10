Calcio, Corte d’appello federale squalifica Marconi dell’Alessandria per frasi razziste dette lo scorso campionato

Nella giornata di ieri, martedì 26 ottobre, Corte d’Appello federale ha squalificato l’attaccante dell’Alessandria Michele Marconi per delle frasi razziste pronunciate lo scorso campionato contro l’avversario Obi in un Pisa-Chievo quando il centravanti militava nel Pisa.

La sentenza della Corte ha ribaltato quella del Coni e dunque l’attaccante oggi in forza ai grigi dovrà dunque saltare le prossime otto partite, avendo già scontato due dei dieci turni di squalifica e rientrerà soltanto nel 2022.

Secondo l’accusa Marconi, nel corso della partita di serie B Pisa-Chievo del 22 dicembre 2020, aveva usato la frase «la rivolta degli schiavi» indirizzata al centrocampista nigeriano Obi. A fine partita il club veneto aveva denunciato l’episodio di razzismo, lamentando che nessuno fosse intervenuto a partita in corso nonostante quelle parole fossero state «sentite dai più». La Procura federale aveva subito aperto un’indagine che aveva portato al deferimento e alla maxi squalifica. Sentenza ribaltata poi dal Coni e, ora, dalla Corte d’Appello federale.