Donna di Rivalta trovata morta in casa: potrebbe essere omicidio-suicidio legato all’uomo annegato ad Avigliana

RIVALTA – Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua casa in in via XXV aprile poco lontano dal centro di Rivalta. Sarebbe morta nella notte, probabilmente uccisa dal marito 55enne, trovato morto questa mattina annegato nel lago Grande di Avigliana.

Le indagini dei carabinieri di Orbassano, insieme ai colleghi di Moncalieri e del Comando provinciale ipotizzano un omicidio-suicidio. Sul posto, un appartamento al secondo piano di una palazzina in paramano, è giunta la pm Elisa Pazè della Procura della Repubblica di Torino.

