Torino ospiterà il Festival Internazionale dell’Economia. Cirio: buona notizia frutto del lavoro di squadra

“A poco più di due settimane dalla lettera che ho firmato per candidare ufficialmente il Piemonte a ospitare il Festival Internazionale dell’Economia, oggi arriva questa bellissima notizia, frutto di un lavoro di squadra in cui la Regione ha creduto e investito immediatamente, così come ha fatto tutto il nostro territorio. Da La Stampa, che per prima ha lanciato la sottoscrizione per sostenere la candidatura, a tutte le istituzioni pubbliche e private, alle Fondazioni bancarie”. Sono le parole del presidente della Regione Alberto Cirio che aggiunge: “Il Piemonte e Torino sono centrali per il sistema economico dell’Italia e ora lo saranno anche per il dibattito di cui, da sempre, il Festival è palcoscenico autorevole e prestigioso. Ne sarà protagonista la nostra splendida Torino e con lei tutto il territorio, perché faremo in modo di coinvolgere l’intero Piemonte in questa nuova importante avventura. Ringraziamo Editori Laterza, Tito Boeri e Innocenzo Cipolletta per aver scelto il Piemonte e continuiamo il nostro lavoro per attrarre grandi eventi”.

Anche il presidente dell’Unione Industriali Giorgio Marsiaj accoglie positivamente la notizia: “La scelta di Torino come sede per il Festival dell’Economia costituisce un importante riconoscimento per la nostra città. Torino possiede un vivissimo patrimonio di cultura economica, costantemente alimentato dai contributi delle nostre Istituzioni universitarie, degli istituti di ricerca e di tutti gli enti di livello internazionale presenti sul territorio. Anche l’Unione Industriali farà la sua parte, mettendo a disposizione le sue competenze e l’esperienza fondata su oltre un secolo di storia. Mi pare significativo e molto bello che il tema di quest’anno – a me particolarmente caro – riguardi le forme di disuguaglianza sociale, che la pandemia ha esacerbato, e che trovano a Torino una sensibilità particolare. Per ricominciare a crescere come Paese dobbiamo ripartire dal lavoro, ponendo al centro l’individuo e una seria riflessione sul futuro che vogliamo costruire”.