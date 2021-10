Meteo, weekend di Halloween all’insegna del maltempo in Piemonte

Brutte notizie per il weekend di Halloween. Da oggi infatti, spiega Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, in Piemonte arriverà una perturbazione atlantica, dapprima sui rilievi occidentali e poi in estensione su tutta la regione con piogge diffuse e nevicate a partire da 1.600-.1.700 metri.

Quota prevista in rialzo, a 1.800-2.000 metri, domenica, quando le precipitazioni più forti sono attese sulle zone di confine con la Liguria di centro-Levante e sul Lago Maggiore. Nuvole ancora lunedì mattina 1° novembre poi sono previste schiarite e vento.

Per il momento il bollettino di Arpa non prevede situazioni di allerta meteoidrologica o idraulica.