Morto a 109 anni Gaudenzio Nobili, era l’uomo più anziano d’Italia

Si è spento serenamente nella sua città natia questa mattina, alla veneranda età di 109 anni, Gaudenzio Nobili, l’uomo che vantava il triplice “primato” di Decano del Piemonte, Decano d’Italia e Decano d’Europa.

Sopravvissuto a tre epidemie (spagnola (1918-1920) ; sars (2004) ; covid-19 (2019- ) ed a ben due Guerre Mondiali, sarà ricordato anche per il suo impegno politico e la sua copiosa progenie.

A dare la notizia della scomparsa l’Associazione Giustitalia della quale era socio onorario.

Gaudenzio Nobili è nato a Fontagneto D’Agoglia,, il 25 gennaio 1912, in piena età giolittiana quando la lire faceva aggio sull’oro, l’anno in cui il Titanic affondava per sempre nell’Oceano

Ha sempre vissuto nel suo borgo natale, cui è profondamente legato. Dal suo matrimonio e’ nata una numerosa progenie.

A 100 anni guidava ancora l’auto.

Ha sempre svolto instancabilmente l’attività di falegname.