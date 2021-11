Sono 17.560 i vaccinati contro la COVID-19 di oggi in Piemonte, di cui 12.401 terze dosi

Sono 17.560 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 3.539 è stata somministrata la seconda dose, a 12.401 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 343 i 12-15enni, 741 i 16-29enni, 586 i trentenni, 510 i quarantenni, 532 i cinquantenni, 1653 i sessantenni, 1808i settantenni, 3.633 gli estremamente vulnerabili e 3.756 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.810.504dosi, di cui 3.028.126 come seconde e 425.759come terze, corrispondenti al 94,9% di 7.172.750finora disponibili in Piemonte.

PLATEE TERZA DOSE IN PIEMONTE

In Piemonte sono in tutto 1,5 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale nelle categorie attualmente autorizzate (immunodepressi, altamente fragili, ospiti e operatori RSA, personale sanitario e over 60).

Di questi 780.000 circa hanno già maturato il periodo necessario per la somministrazione della terza dose e tra loro quasi 430.000 l’hanno già ricevuta. Alla platea autorizzata per la dose addizionale da lunedì 22 novembre si aggiungerà anche la categoria 40-59 anni: in Piemonte sono oltre 1 milione le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in questa fascia d’età.