Torino: il Sindaco Lo Russo visita il cantiere del nuovo GO fit Mercato dei Fiori

TORINO — Il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha visitato ieri il cantiere del GO fit Mercato dei Fiori, il centro fitness e wellness che aprirà a fine estate nell’edificio che per decenni ha ospitato lo storico Mercato dei Fiori.

L’intervento rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana: un luogo simbolico della città viene restituito ai torinesi con una nuova funzione, pensata per promuovere salute, inclusione e socialità. Il progetto, curato dal gruppo spagnolo GO fit, preserva l’identità storica del sito, a partire dal nome. «Abbiamo deciso di chiamare il centro GO fit Mercato dei Fiori per rispetto e riconoscenza verso un luogo che fa parte della memoria collettiva di Torino», ha spiegato l’Amministratore Delegato Mario Barbosa, durante la visita con il primo cittadino.

Il centro, sviluppato in collaborazione con marchi d’eccellenza come Kappa e Lavazza, offrirà servizi accessibili a persone di tutte le età, con un’attenzione particolare alle famiglie. L’obiettivo è ambizioso: diventare un punto di riferimento per la qualità della vita nel quartiere, con un impatto positivo e duraturo nei prossimi 40 anni.

«Questo progetto si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del territorio e di sviluppo urbano sostenibile», ha dichiarato il Sindaco Lo Russo, sottolineando il valore di iniziative che combinano innovazione sociale, cura dello spazio pubblico e promozione di stili di vita sani.

Per i cittadini interessati a scoprire il progetto in anteprima, è già attivo “La Caseta” in Corso Verona 8-10: un temporary space immersivo dove, grazie alla realtà virtuale, è possibile esplorare il futuro centro, ricevere informazioni e confrontarsi con il team GO fit sulle modalità di accesso e iscrizione.

