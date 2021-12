Incendio capannone Beinasco, parla il comandante dei vigili del fuoco: “ne avremo per tutta la notte”

Il comandante dei vigili del fuoco Agatino Carrolo ha parlato ai microfoni dell’Eco del Chisone spiegando l’incendio di questo pomeriggio alla Demap di Beinasco, azienda specializzata in rifiuti plastici, per cui si è formato una colonna di denso fumo nero con particelle solide incombuste, sprigionate in atmosfera.

“Al momento ci sono 40 uomini sul posto e 20 mezzi. Il comando provinciale ha risposto con la dovuta tempestività circoscrivendo le fiamme e salvaguardando le attività limitrofe” – dichiara Carrolo

Alla domanda se si tratta di esalazioni nocive Carrolo risponde: “Chiaro che i gas di combustione sono sostanze tossiche nocive. Al momento si stanno effettuando alcuni rilievi in atmosfera per verificare se ci sono concentrazioni significative pericolose. Stiamo lavorando in stretta sinergia con l’Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente (Arpa) del Piemonte”.

“Al momento è in corso l’attività di spegnimento dell’incendio, che è sotto controllo, ma ne avremo per tutta la notte a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le strutture” – spiega il comandante.

“Al momento solo l’azienda interessata dall’incendio è coinvolta dagli effetti del calore. Attraverso un’azione di sbarramento di fuoco si è riusciti a circoscrivere le fiamme” – conclude Carrolo.