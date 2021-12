Vaccino anti Covid, anche i bambini 5-11 anni avranno il Green Pass

Il Ministero della Salute ha sciolto un nodo che si è posto nelle ultime settimane: “La certificazione verde Covid-19 è rilasciata a prescindere dall’età sebbene fino al compimento del dodicesimo anno di età i bambini siano esentati da qualsiasi utilizzo per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è obbligatoria”.

Anche i bambini avranno quindi il Green Pass, anche se non gli verrà richiesto, se non per rientrare in Italia in caso di viaggio all’estero. L’Italia, infatti, diversamente dagli altri Paesi europei che hanno fissato il limite dei 12 anni, chiede un Green Pass da tampone per chi arriva dall’estero a partire dai 6 anni. I bambini vaccinati non avranno bisogno di fare il tampone perchè in possesso del Green Pass.

Intanto è partita bene la campagna vaccinazioni nelle tre regioni apripista: quasi 25.000 prenotazioni in Lombardia solo ieri, 15.000 in Piemonte e Toscana.