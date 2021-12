I dati settimanali del Covid in Italia: Rt scende a 1.13, incidenza vola a 241

I casi settimani per 100mila abitanti di Covid-19 in Italia sono 241 contro i 176 della settimana scorsa. Leggero calo invece per l’Rt, che passa da 1.18 a 1.13. Sono i dati settimanali resi noti dalla cabina di regia.

Da lunedì Veneto, Marche, Liguria e Provincia di Trento passeranno in zona gialla, aggiungendosi a Calabria, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano.

É stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, che è a 1,09. Sono in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione, cioè 42.675 contro i 37.278 della settimana precedente. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione, 31% contro 34% della scorsa settimana. È in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi, 43% contro 40%, mentre è stabile la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening, 26%