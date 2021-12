Coronavirus: Piemonte, Lazio e Lombardia superano la soglia di allerta dei ricoveri

Secondo i dati forniti dalla Agenas, il Lazio, la Lombardia e il Piemonte hanno superato la soglia di occupazione dei reparti, di un punto percentuale, passando così, il Lazio al 16%, la Lombardia al 15 e il Piemonte al 18.

Tutte e tre le regioni avevano già superato in precedenza per l’occupazione dei posti in terapia intensiva, rispettivamente al 14% per il Lazio, al 12% per la Lombardia e al 14% per il Piemonte.

A livello nazionale confermato il 12% per le Intensive e i 15% per i reparti. Boom di contagi in 4 Regioni: Veneto, Campania, Valle d’Aosta e Piemonte.