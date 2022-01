Emergenze in Piemonte per i botti di Capodanno. A Torino 7 automobili bruciate

Come al solito in Piemonte un giorno dopo capodanno con diversi problemi legati alle feste con botti e petardi.

In tutti i centri grandi e piccoli si trovano in terra petardi e fuochi d’artificio abbandonati con le loro carcasse abbandonate. dopo esser stati utilizzati nonostante i diversi regolamenti anti botti per tutelare anziani e animali.

Il rischio è che tra i rifiuti vi sia un potenziale petardo inesploso in grado provocare danni importanti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere persone bloccate in ascensore, persone chiuse in casa, incendi ai cassonetti.

Nella notte di Capodanno, tra San Mauro e Torino, sono state incendiate e sono andate completamente distrutte 7 automobili parcheggiate in strada. In strada del Cascinotto a San Mauro, ignoti hanno dato fuoco a una golf Volkswagen e danneggiato una Ford Fiesta parcheggiata a fianco. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio mentre i Carabinieri hanno pi rinvenuto nelle vicinanze, una tanica in plastica con all’interno residui del liquido infiammabile.

A poca distanza nella zona Barca e Bertolla del comune di Torino, i piromani hanno colpito con cinque auto bruciate.

Nel cuneeese c’è stato un incendio a un’auto nel parcheggio dell’autogrill Rio Ghidone dell’autostrada Torino-Savona, e ci sono stati una dozzina di interventi dei pompieri compresi incendi in sterpaglie a Sanfront, Frabosa Sottana e a Savigliano.