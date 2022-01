Meteo, torna più freddo in montagna

Nuvole e temperature più fredde, ma scarse precipitazioni. E’ il quadro meteo per i prossimi giorni per il Piemonte nelle previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana).

Che spiega:

“L’alta pressione africana che ha determinato il tempo tra fine 2021 e inizio 2022 si ritira più a sud consentendo a una depressione atlantica di riportare una perturbazione e masse d’aria più fredde verso le regioni alpine. Gli effetti del passaggio perturbato saranno modesti e si avvertiranno tra martedì e mercoledì con maggiore nuvolosità e qualche precipitazione in prevalenza sui settori alpini di confine e sulle zone orientali. Al suo seguito si ristabilirà un promontorio di alta pressione con correnti asciutte da nord-ovest e ampie schiarite”.

“Condizioni di alta pressione – continua Smi – con una ondulazione depressionaria delle correnti in quota che porteranno un altro veloce fronte nuvoloso in transito lungo le regioni alpine tra il 9 e il 10 gennaio, associato a passaggi nuvolosi e qualche nevicata sui settori alpini di confine. In seguito prevalenza di schiarite. Gelo notturno moderato e massime tra 6 e 10 gradi”.