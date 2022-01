Terapie intensive sopra la soglia del 10% in 14 regioni, tra queste c’è il Piemonte

Continua ad aumentare la pressione sulle terapie intensive in Italia. Secondo i dati aggiornati da Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari, in ben 14 Regioni e Province autonome è stata superata la soglia critica delle terapie intensive del 10%. Tra queste Regioni figura il Piemonte che ha raggiunto la soglia del 17%.

La media Nazionale si attesta al 14%, mentre le altre Regioni e Province autonome sono: la Provincia di Trento al 24%, seguita da Liguria (21%), Marche (20%), Veneto (19%), Provincia di Bolzano 17%, Friuli Venezia Giulia e Lazio (16%). Poi Calabria, Toscana ed Emilia Romagna, al 15%; Lombardia 14%, Sicilia 13% e Abruzzo 10%.