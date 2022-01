Magliano: la Regione Piemonte acquisti il volantino con cui le BR rivendicarono il sequestro Moro

Silvio Magliano, Presidente Gruppo Consiliare Moderati in Consiglio Regionale del Piemonte è intervenuto sulla messa all’asta del volantino cn cui le Brigate Rosse rivendicano il sequestro di Aldo Moro.

“Non ci piace per niente che un documento ancora, metaforicamente, grondante sangue – scrive Magliano – sia messo all’asta, mercificato come un cimelio e magari acquistato a suon di rilanci. Il passato tragico della nostra nazione non può essere trattato alla pari dei memorabilia di rock star e campioni dello sport. Ma se così deve essere, sia la Regione Piemonte o il Comune di Torino – proprio in Piemonte e a Torino particolarmente violenti e drammatici sono stati gli anni di piombo e la follia del terrorismo – o comunque un soggetto istituzionale ad acquisire il volantino con il quale le BR rivendicarono il sequestro dello statista e Presidente della Democrazia Aldo Moro. Il documento sia poi conservato ed eventualmente esposto in un contesto adeguato, come monito e testimonianza di crimini che hanno segnato la nostra storia e il nostro Paese.“